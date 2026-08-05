Власти Башкирии считают недостаточной мощность складов в регионе

Общая площадь складов в Башкирии по итогам прошлого года составила 673 тыс. кв. м, по этому показателю республика отстает от ведущих регионов России, констатировал на совещании правительства глава кабмина Андрей Назаров. Обеспеченность складскими площадями является недостаточной, считает премьер-министр, передает пресс-служба правительства Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На том же заседании министр торговли и услуг Башкирии Константин Климин представил проект постановления кабмина «О логистических парках, управляющих компаниях и резидентах логистических парков, осуществляющих деятельность на территории Республики Башкортостан».

Подзаконный акт разработан на основе принятого в конце 2025 года регионального закона, который ввел понятие «логистический парк». Новый документ описывает, как будут проверяться проекты создания логистических парков, какие требования будут предъявляться к операторам и резидентам логопарков. Например, капитальные вложения в строительство должны составлять не менее 50 млн руб., а на каждый гектар склада должно быть создано не менее 10 рабочих мест.

Акт также предусматривает государственную поддержку инвесторов в складскую недвижимость. Одной из льгот для застройщиков логопарков станет выдача участков в аренду без торгов.

Идэль Гумеров