В Казани арестовали троих подозреваемых в хищении 49 млн рублей на оборонзаказе

Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу троих фигурантов уголовного дела о мошенничестве на 49 млн рублей. Об этом сообщили в УФСБ России по Татарстану.

По версии следствия, руководители ООО «Оптикс групп» и ООО «Кристалл» заключили договор с АО «Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики"» на поставку электронных компонентов для комплектации производимой продукции.

«Путем завышения стоимости изделий и отгрузки не предусмотренных договором поставки аналогов похитили бюджетные средства, выделенные во исполнение государственного оборонного заказа»,— сообщили в ведомстве.

Деятельность группы пресекли сотрудники УФСБ по Татарстану совместно с прокуратурой республики. Фигурантов задержали в Москве и доставили в Казань для предъявления обвинения. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Анар Зейналов