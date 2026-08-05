Суд арестовал 100% доли «Агро-Белогорья» в краснодарской «дочке»

Наложен арест на 100% доли ООО «Агро-Белогорье Краснодар» — краснодарской «дочки» белгородского холдинга «Агро-Белогорье», принадлежащего с 2024 года ГК «Русагро». Компания работала с 2012 года как торгове представительство. Это следует из данных ЕГРЮЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Соответствующее решение вынес Хамовнический районный суд Москвы в апреле — о наложении обеспечительных мер в виде ареста на 470 млн акций «Русагро» стоимостью 1,2 млрд руб. Арест был принят в рамках антикоррупционного иска Генпрокуратуры РФ к основателю компании Вадиму Мошковичу и экс-гендиректору Максиму Басову.

ООО «Агро-Белогорье Краснодар» находится в ликвидации до 31 декабря.

Компания зарегистрирована в Краснодаре в ноябре 2012 года, основным видом деятельности является оптовая торговля мясом и мясными продуктами. С 9 апреля этого года функции руководителя исполняет председатель ликвидационной комиссии Николай Разуваев. Владелец ООО «ГК Агро-Белогорье». Выручка компании за 2025 год составила 747,4 млн руб., снизившись на 13,3% по сравнению с 2024 годом (862,5 млн). Чистый убыток достиг 12,3 млн руб. против прибыли в 1 млн годом ранее.

В 2019 году «Русагро» выкупило у черноземного бизнесмена Александра Соловьева долю в «Агро-Белогорье» в размере 22,5%. Ещё 72,5% принадлежали Владимиру Зотову, 5% — гендиректору компании Ларисе Ковалевой. В середине ноября 2024 года «Русагро» заявило о получении контроля над 100% долей «Агро-Белогорья». Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал инициатором поглощения «Агро-Белогорья» господина Зотова.