В Перми задержан подозреваемый в госизмене

УФСБ России по Пермскому краю задержан подозреваемый в совершении государственной измены, проводивший съемку промышленных и транспортных объектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ по Пермскому краю Фото: УФСБ по Пермскому краю

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник через Telegram связался с сотрудником иностранных спецслужб. Выполняя задание, мужчина сфотографировал объекты транспортной инфраструктуры и нефтяной промышленности, отправив их куратору.

Следственным отделом УФСБ России в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта.