НОВИКОМ увеличил депозитный портфель на 29% за первое полугодие 2026 года

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) за первые шесть месяцев текущего года нарастил объем депозитов на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество вкладчиков увеличилось на 21%. Этому способствовали высокая доходность вкладов, сбалансированная продуктовая линейка, учитывающая различные финансовые стратегии, а также высокий уровень клиентской лояльности.



Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Эксперты НОВИКОМа отмечают, что в 2026 году граждане по-прежнему рассматривают вклады как один из наиболее надежных и понятных инструментов сбережения. При этом они более внимательно подходят к срокам размещения и условиям депозитов.

«Сегодня конкуренция на рынке вкладов — это уже не просто стремление привлечь деньги клиентов. Люди все чаще выбирают банк, который помогает решать их финансовые задачи и предлагает подходящие именно им сценарии управления средствами. Мы увидели этот тренд одними из первых. Поэтому сделали акцент не на разовых предложениях, а на долгосрочном сотрудничестве, предлагая клиентам решения, которые соответствуют их финансовым целям», — пояснил старший вице-президент банка Дмитрий Криштопа.

Позитивная динамика обусловлена несколькими факторами, главный из которых — привлекательный процентный доход на депозитах НОВИКОМа. Сегодня наибольшую доходность приносит вклад, привязанный к ключевой ставке, — до 14,50% годовых.

Существенную роль в динамике показателей сыграла сбалансированная продуктовая линейка НОВИКОМа. Разнообразие продуктов позволяет клиентам подбирать оптимальное решение в зависимости от конкретных финансовых целей.

Например, классические срочные вклады линейки «Капитал» позволяют зафиксировать доходность на выбранный срок. Вклады «Комфорт» сочетают в себе опции пополнения и частичного снятия денежных средств без потери начисленных процентов при соблюдении условий договора. Вклад-флоатер «Рантье» относится к линейке долгосрочных депозитов и дает возможность сохранить максимальную доходность в условиях изменения кредитно-денежной политики. А вклад «Рост» предлагает выгодные условия с возможностью ежемесячной выплаты дохода и растущей процентной ставкой.

Вместе с тем значительная доля вкладчиков НОВИКОМа выбирает гибкий подход и распределяет средства между депозитами с различными сроками размещения и условиями, сочетая высокую доходность с возможностью оперативно распоряжаться частью накоплений.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчётности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»