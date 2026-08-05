В аэропорту Уфы сняли временные ограничения на полеты

В 14:43 5 августа пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС сообщила о снятии временных ограничений на прием и выпуск самолетов в уфимском аэропорту.

Как сообщал «Ъ-Уфа», об ограничения на полеты сообщили в 10:01.

Также в республике объявляли режим беспилотной опасности. В 13:33 он был снят.

Обломки беспилотных летательных аппаратов упали в уфимской промзоне, начался пожар, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, атаку на предприятия удалось отбить.

Майя Иванова