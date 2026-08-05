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Самарская область заняла десятое место в рейтинге инновационного развития субъектов РФ

Самарская область на 10-м месте в рейтинге инновационного развития субъектов РФ, который подготовили эксперты НИУ «Высшая школа экономики». Об этом сообщает минэкономразвития региона.

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Фото: Андрей Сазонов / Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

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Фото: Коммерсантъ / Андрей Сазонов

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Также Самарская область заняла третье место по показателям, которые оценивают социально-экономические условия для инновационной деятельности. Регион остается в первой десятке субъектов по качеству инновационной политики, занимая девятое место.

«Ключевую роль в достижении этих результатов играют вузы Самарской области. Университеты обеспечивают кадровые потребности высокотехнологичных отраслей региональной экономики. Ядром технологической поддержки в регионе остается технопарк в сфере высоких технологий “Жигулевская долина”, который занимает второе место среди самых эффективных технопарков страны», — отмечают в министерстве.

Руфия Кутляева