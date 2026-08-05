В Самаре возбудили дело о травмировании ребенка в результате наезда водителем электросамоката
Следователи СКР возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Поводом послужило травмирование ребенка в результате наезда водителя самоката, сообщает СУ СКР по Самарской области.
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
По информации ведомства, в Промышленном районе Самары подросток передвигался на электросамокате и наехал на четырехлетнего мальчика. В результате ребенку были причинены телесные повреждения.
В СУ СКР по Самарской области проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.