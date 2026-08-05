В Самаре возбудили дело о травмировании ребенка в результате наезда водителем электросамоката

Следователи СКР возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Поводом послужило травмирование ребенка в результате наезда водителя самоката, сообщает СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

По информации ведомства, в Промышленном районе Самары подросток передвигался на электросамокате и наехал на четырехлетнего мальчика. В результате ребенку были причинены телесные повреждения.

В СУ СКР по Самарской области проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Руфия Кутляева