Оборот розничной торговли в Башкирии за год вырос на 11,4%

В первое полугодие оборот розничной торговли в Башкирии превысил 928,21 млрд руб. В сопоставимых ценах это на 11,4% больше, чем в январе — июне 2025 года.

51,7% розницы пришлось на продовольственные товары, в том числе пищевые продукты, напитки и табачные изделия. Годом ранее на такие товары приходилось 53,6% оборота.

Выручка в общественном питании в первой половине 2026 года превысила 38 млрд руб. Годовой рост составил 2,3% в сопоставимых ценах.

Непосредственно в июне оборот розницы достиг 167,4 млрд руб., за месяц увеличившись на 0,6%.

Идэль Гумеров