Самара стала лидером рейтинга городов Поволжья по количеству хакерских атак

Приволжский федеральный округ занял второе место по количеству DDoS-атак. Наибольшее количество атак зафиксировано в Самаре, Ижевске, Казани и Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в компании RED Security, входящей в группу МТС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Компания проанализировала киберугрозы и активность злоумышленников в первом полугодии 2026 года.

«Всего за первое полугодие было отражено более 2,5 тыс. DDoS-атак на организации и предприятия ПФО. Самая продолжительная атака в Поволжье длилась более суток, а максимальная мощность DDoS-атаки достигла 133 Гбит/с. Таким образом, по сравнению с прошлым годом максимальная мощность атак, направленных на организации Поволжья, снизилась, но при этом увеличилась их продолжительность»,— говорится в сообщении.

Как отмечают эксперты, ПФО является одним из наиболее привлекательных регионов для злоумышленников из-за высокой концентрации промышленных предприятий и банков. Чаще всего хакеры выбирают в качестве целей компании из финансового сектора и промышленные предприятия.

Сабрина Самедова