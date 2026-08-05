«ТНС энерго НН» расторгает договор с управляющей компанией «Анико» из-за долгов

Гарантирующий поставщик электроэнергии ПАО «ТНС энерго НН» в одностороннем порядке расторгает договор с домоуправляющей компанией «Анико» в Нижнем Новгороде. Это связано с многократным нарушением обязательств по оплате за электроэнергию, сообщили в пресс-службе поставщика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В связи с этим с 1 сентября 2026 года дома по улице Карла Маркса, 47 и Академика Сахарова, 115/2 переводят на прямые расчеты за электроэнергию. Передавать показания счетчиков с этой даты необходимо напрямую в «ТНС энерго НН».

Галина Шамберина