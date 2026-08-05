В Уфе тушат пожар после атаки БПЛА

Обломки беспилотных летательных аппаратов упали в уфимской промзоне, начался пожар. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, атаку на предприятия удалось отбить.

Глава региона назвал информационными вбросами слухи о том, что «воздух в Уфе якобы отравлен» из-за пожара. «Поводов для волнения нет. Мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку»,— написал господин Хабиров, отметив, что пострадавших в результате атаки нет.

Нынешнее падение БПЛА в промзоне Уфы — третье с начала августа. 1 августа, как сообщал глава региона, произошло «задымление», а день спустя на территории промзоны был ликвидирован пожар.

Идэль Гумеров