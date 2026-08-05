В Татарстане директор ЧОП погасил долг по зарплате в объеме 630 тысяч рублей

В Республике Татарстан в ходе расследования уголовного дела погашена задолженность на сумму более 630 тыс. руб. по заработной плате перед сотрудниками охранной фирмы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). По версии следствия, с января по май директор частной охранной организации не выплачивал зарплату десяти сотрудникам, в результате чего образовался долг.

В ходе следственных действий собраны доказательства причастности руководителя фирмы к преступлению. После этого он полностью погасил задолженность перед сотрудниками. В связи с возмещением ущерба в полном объеме уголовное дело прекращено.

В ведомстве уточнили, что дело прекращено по нереабилитирующему основанию.

Анар Зейналов