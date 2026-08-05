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В Башкирии после вмешательства прокуратуры ликвидировали незаконную свалку

После представления Дюртюлинской межрайонной прокуратуры ликвидировали несанкционированную свалку и провели рекультивацию земельного участка, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка надзорного ведомства установила, что возле села Ангасяк в Дюртюлинском районе имеется неогороженная несанкционированная свалка площадью около 120 кв. м.

По постановлению прокурора должностное лицо сельсовета оштрафовали на 10 тыс. руб. за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ).

Майя Иванова