Новая камера на переезде Правдинск – Заволжье за месяц выявила сто нарушений

Новый комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД на железнодорожном переезде Правдинск — Заволжье за первый месяц работы, июль 2026 года, зафиксировал сто случаев проезда переезда на запрещающий сигнал. Об этом сообщили в «Центре развития транспортных систем Нижегородской области».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Центр развития транспортных систем Нижегородской области Фото: Центр развития транспортных систем Нижегородской области

Функционал камеры также позволяет фиксировать нарушения правил использования ремней безопасности.

Всего на железнодорожных переездах Нижегородской области сейчас работают шесть комплексов фотовидеофиксации, добавили в ЦРТС.

Галина Шамберина