После вмешательства прокуратуры на лодочной станции поставили на учет причал

Пермская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о безопасной эксплуатации водного транспорта на лодочной станции ООО «Нептун», расположенной в Орджоникидзевском районе Перми.

Установлено, что на ремонтно-отстойном пункте оборудована баржа, которая выполняет функции причала и эксплуатируется в отсутствие регистрационных документов о годности и о разметке границ. Кроме того, на причале отсутствуют швартовые и отбойные устройства и необходимое оборудование.

Транспортной прокуратурой руководителю компании внесено представление, по результатам рассмотрения которого собственником организована работа по постановке причала на учет в установленном порядке.

По инициативе транспортной прокуратуры руководитель ООО «Нептун» привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).