За минувшие сутки в Башкирии утонули два человека, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

4 августа в реке Таналык недалеко от села Акъяр в Хайбуллинском районе обнаружили тело 65-летнего мужчины. Из реки Большой Ик в районе села Исянгулово в Зианчуринском районе сотрудники МЧС вытащили тело 48-летнего утонувшего. Установлено, что он нырнул в реку с берега и не вынырнул.

Оба места ЧП не оборудованы для купания, там установлены запрещающие аншлаги.

Майя Иванова