На содержание резиденций главы Башкирии направят до 2,9 млн рублей

Хозяйственное управление №2, подведомственное управлению делами главы Башкирии, ищет подрядчика для поддержания порядка на участках, прилегающих к резиденциям главы региона. Информация об электронном аукционе опубликована на сайте госзакупок.

Работники подрядчика будут задействованы в содержании территории около гостиницы «Айгуль» на улице Заки Валиди, резиденции на улице Рихарда Зорге, гостиничного комплекса на улице Пушкина и поселка Лесное между деревней Вязовка и селом Булгаково. В их обязанности войдут уход за деревьями, кустарниками, газонами, цветниками, дорожками и площадками. Кроме того, работники должны будут следить за мраморными и гранитными поверхностями, бетонными стенами, лестницами, скамьями и выполнять другие функции.

Контракт будет действовать до конца года. По данным сайта госзакупок, максимальная стоимость контракта составит 2,9 млн руб., его оплатит республиканский бюджет.

В апреле Хозуправление №2 заключило договор на содержание вышеназванных территорий с индивидуальным предпринимателем Камилой Салминой стоимостью 3,5 млн руб.

Идэль Гумеров