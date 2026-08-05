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В Уфе после вмешательства прокуратуры выплатили 3,5 млн рублей долга по зарплате

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы внесла директору ООО «Амкодор-Уфа» представление, по итогам рассмотрения которого работникам предприятия выплатили 3,5 млн руб. задолженности по зарплате.

Установлено, что компания задолжала зарплату за февраль–май этого года девяти работникам, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По постановлению надзорного ведомства юридическое лицо оштрафовано на 50 тыс. руб. за невыплату в установленный срок зарплаты лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение (ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ).

Майя Иванова