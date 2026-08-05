Торговая сеть «Магнит» закупит у самарских фермеров более 25 тысяч тонн овощей в этом году

В этом году торговая сеть «Магнит» закупит у сельхозтоваропроизводителей Самарской области более 25 тыс. тонн овощей в рамках программы агроконтрактации. Об этом сообщает минсельхозпрод Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«Для самарских фермеров сотрудничество с федеральными торговыми сетями на условиях агроконтрактации — это возможность планировать производство на несколько сезонов вперед, инвестировать в модернизацию, расширять посевные площади», — сообщает заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Посашков.

Как отмечают в министерстве, «Магнит» уже работает с четырьмя самарскими крестьянскими фермерскими хозяйствами. В 2026 году к числу поставщиков присоединилось КФХ «Вега», которое направит в торговую сеть 540 тонн картофеля, моркови, свеклы и лука.

Руфия Кутляева