Экс-директора пермского охранного предприятия будут судить за мошенничество

Прокуратура Пермского края направила в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя частной охранной организации «Борей-Урал» Дмитрия Старкова, обвиняемого в мошенничестве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По версии следствия, фактический руководитель частной охранной организации совместно с директором и учредителем общества в марте — июне 2025 года похитили не менее 1,9 млн руб. при исполнении контракта с МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурномассовых мероприятий». Для этого при организации охраны мероприятий создавалась видимость надлежащего исполнения обязательств, при этом к работе привлекались лица, не являвшиеся частными охранниками, что не соответствовало требованиям безопасности.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Пермскому краю. На основании их материалов было возбуждено и расследовано уголовное дело.