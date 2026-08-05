В Оренбуржье 31 млн рублей направят на приведение дорог в нормативное состояние после ливней

На ремонт дорог, поврежденных ливнями, направят порядка 31 млн руб. в бюджет муниципальных образований. Речь идет об участках в Бугуруслане, Александровском сельсовете Александровского района, Михайловском сельсовете Бугурусланского района, Тимошкинском сельсовете Матвеевского района. Об этом сообщает губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из резервного фонда по чрезвычайным ситуациям выделили 125 млн руб. на выплаты гражданам за утрату жилья и на проведение капитального ремонта.

Почти 5 млн руб. направили на проведение аварийно-восстановительных работ в 32 МКД, пострадавших в результате ураганного ветра в Новоорском районе в середине июля.

«Кроме этого, сформировавшуюся при закупках экономию, направим муниципалитетам на капремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Ремонт и замену объектов водоснабжения проведем в Кувандыкском муниципальном округе, Адамовском, Акбулакском, Илекском, Кваркенском, Курманаевском, Саракташском, Шарлыкском районах. Всего в этом году в рамках областной программы модернизации будет реализовано 47 проектов в сферах тепло- и водоснабжения. На эти цели предусмотрено более 260 млн руб.», — сообщает Евгений Солнцев.

Руфия Кутляева