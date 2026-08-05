Десять проектов Оренбуржья номинированы на премию Russian Traveler Awards-2026

Издание Russian Traveler объявило список номинантов на премию Russian Traveler Awards-2026. От Оренбургской области представлены десять проектов в различных категориях. Данные доступны на официальном сайте конкурса.

В номинации «Культурно-досуговое пространство» заявлен дворик «Эссен», который находится рядом с Губернаторским музеем. На звание «Культурно-исторический объект» претендует историко-мемориальный музей Виктора Черномырдина. Соль-Илецк номинирован в категории «Малый город». «Оренбургские пуховницы» представлены в номинации «Народный промысел», а Пугачевский пирог — в категории «Национальное блюдо».

В числе номинантов также появились заповедник «Оренбургский» («Природный объект»), «Уральская сталь» («Промышленный туризм»), фестиваль «Музыка в степи» («Фестиваль/Праздник»), маршрут «Семь вершин Степного Урала» («Экомаршрут») и национальный туристский маршрут «Горизонты открытий» («Экскурсионный маршрут»).

Победители будут определены в два этапа: народное голосование продлится до 30 октября, после чего проекты оценит экспертная комиссия с участием представителей Минэкономразвития, Госдумы, тревел-экспертов и журналистов. Итоги объявят на церемонии награждения в декабре 2026 года.

Яна Вежлева