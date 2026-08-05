Беспилотники атаковали Ульяновскую область
За ночь над Ульяновской областью были сбиты вражеские беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В ульяновском аэропорту введены ограничения на прием и отправление самолетов. Задержан вылет трех рейсов в Москву.
В регионе действует режим беспилотной опасности. Аналогичные меры приняты в Самарской области.
Всего с 20:00 4 августа до 8:00 (MSK) 5 августа дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 475 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.