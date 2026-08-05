Башкирия увеличила экспорт пиломатериалов на 6%

С начала года предприятия Башкирии экспортировали в шесть зарубежных стран более 34,8 тыс. куб. м пиломатериалов, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Изделия лесной промышленности поставлялись в Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За январь — июль прошлого года объем экспорта составил более 32,8 тыс. куб. м. Тогда помимо вышеназванных государств башкирскую продукцию импортировал Афганистан.

Идэль Гумеров