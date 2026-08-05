В Самаре продлено ограничение движения на Красноармейской из-за ремонта трамвайных путей
В Железнодорожном районе Самары продлено ограничение движения транспорта по улице Красноармейской. Оно будет действовать до 05:00 (MSK+1) 10 августа. Мера связана с продолжением ремонта трамвайных путей по госпрограмме «Развитие транспортной системы Самарской области». Работы ведутся на участке от улицы Агибалова до улицы Спортивной. Об этом сообщает администрация Самары.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
На время ремонта участок улицы остается недоступным для автотранспорта, средств индивидуальной мобильности и общественного транспорта. Трамвайная линия на этом отрезке выведена из эксплуатации.
Из-за перекрытия скорректированы схемы движения четырех трамвайных маршрутов (№ 1, 4, 16 и 23), а также четырех автобусных (№ 52, 53, 56 и 226). Пассажирам рекомендуют уточнять актуальные трассы следования на сайте администрации города и в транспортных приложениях.
При этом ремонтные работы не затронули троллейбусные маршруты: перекрестки с улицами Агибалова и Спортивной частично доступны для проезда.