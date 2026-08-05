В Самаре продлено ограничение движения на Красноармейской из-за ремонта трамвайных путей

В Железнодорожном районе Самары продлено ограничение движения транспорта по улице Красноармейской. Оно будет действовать до 05:00 (MSK+1) 10 августа. Мера связана с продолжением ремонта трамвайных путей по госпрограмме «Развитие транспортной системы Самарской области». Работы ведутся на участке от улицы Агибалова до улицы Спортивной. Об этом сообщает администрация Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На время ремонта участок улицы остается недоступным для автотранспорта, средств индивидуальной мобильности и общественного транспорта. Трамвайная линия на этом отрезке выведена из эксплуатации.

Из-за перекрытия скорректированы схемы движения четырех трамвайных маршрутов (№ 1, 4, 16 и 23), а также четырех автобусных (№ 52, 53, 56 и 226). Пассажирам рекомендуют уточнять актуальные трассы следования на сайте администрации города и в транспортных приложениях.

При этом ремонтные работы не затронули троллейбусные маршруты: перекрестки с улицами Агибалова и Спортивной частично доступны для проезда.

Георгий Портнов