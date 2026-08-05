Уголовное дело главы Кочево поступило в суд

В Кочевский суд поступило уголовное дело в отношении главы муниципалитета Александра Юркина, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Первым на это обратил внимание портал Properm.ru. Вести процесс будет судья Константин Федосеев, дата первого заседания пока не определена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Юркин

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Александр Юркин

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении господина Юркина было возбуждено СУ СКР по Пермскому краю 7 июля 2025 года. По версии следствия, он дал указание подчиненным приобрести за счет субвенций из краевого бюджета 46 жилых помещений для детей-сирот, стоимостью 50 млн руб. При этом жилье не соответствовало критериям, которые предъявляются нормативными документами. Еще до совершения сделок местную администрацию уведомило об этом краевое управление по реализации жилищных программ. В СУ СКР считают, что преступление господин Юркин совершил «из иной личной заинтересованности», с целью освоить выделенные деньги. В итоге это повлекло нарушение интересов государства, а также прав сирот на получение жилья. Вместе с господином Юркиным обвиняемой по этому делу проходит сотрудница управления капстроительства Кочева Татьяна Дружинина.

Александр Юркин возглавляет Кочевский муниципалитет с 2016 года. До этого в течение девяти лет он был председателем земского собрания, депутатом которого стал еще в 2002 году.