Уголовное дело главы Кочево поступило в суд
В Кочевский суд поступило уголовное дело в отношении главы муниципалитета Александра Юркина, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Первым на это обратил внимание портал Properm.ru. Вести процесс будет судья Константин Федосеев, дата первого заседания пока не определена.
Александр Юркин
Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ
Уголовное дело в отношении господина Юркина было возбуждено СУ СКР по Пермскому краю 7 июля 2025 года. По версии следствия, он дал указание подчиненным приобрести за счет субвенций из краевого бюджета 46 жилых помещений для детей-сирот, стоимостью 50 млн руб. При этом жилье не соответствовало критериям, которые предъявляются нормативными документами. Еще до совершения сделок местную администрацию уведомило об этом краевое управление по реализации жилищных программ. В СУ СКР считают, что преступление господин Юркин совершил «из иной личной заинтересованности», с целью освоить выделенные деньги. В итоге это повлекло нарушение интересов государства, а также прав сирот на получение жилья. Вместе с господином Юркиным обвиняемой по этому делу проходит сотрудница управления капстроительства Кочева Татьяна Дружинина.
Александр Юркин возглавляет Кочевский муниципалитет с 2016 года. До этого в течение девяти лет он был председателем земского собрания, депутатом которого стал еще в 2002 году.