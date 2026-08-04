ДСК подтверждает лидерство по вводу жилья в Воронежской области

По итогам первого полугодия 2026 года Домостроительный комбинат занял первое место по объёмам ввода жилья в Воронежской области. За шесть месяцев компания ввела в эксплуатацию 56 716 квадратных метров жилья, что позволило комбинату занять 45-е место в общероссийском рейтинге застройщиков по этому показателю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДСК Фото: ДСК

Примечательно, что результат ДСК более чем на 20 000 кв. м опережает показатели ближайшего конкурента в регионе. Комбинат удерживает лидирующие позиции в течение нескольких последних лет - в 2025 году ДСК также был признан первым в регионе по вводу жилья, заняв при этом 22-е место в стране.

Кроме того, Домостроительный комбинат остается неизменным лидером регионального ТОПа по накопленному вводу жилья с 2016 года, демонстрируя высокие стандарты качества и высокую скорость строительства. С января 2024 года и по сей день ЕРЗ ежемесячно подтверждает первенство воронежского ДСК по скорости строительства МКД среди крупных застройщиков РФ (с объемом ввода от 500 тыс. кв. м за 3 года).

Домостроительный комбинат работает на рынке с 1968 года и за это время ввёл в эксплуатацию более 12 млн кв. м жилья. В портфеле компании такие крупные проекты, как ЖК «Яблоневые сады», «Ленинградский квартал», «Парад Планет», «Ласточкино», «Черёмушки» и др.

АО СЗ «ДСК»