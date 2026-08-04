«Башнефть», «Татнефть» и «Лукойл» нарастили поставки топлива в Оренбуржье

Вертикально интегрированные нефтяные компании нарастили объемы поставок топлива в Оренбургскую область, сообщил первый вице-губернатор региона Сергей Балыкин. Видеосообщение чиновника разместила пресс-служба местного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

По словам господина Балыкина, благодаря договоренностям губернатора Евгения Солнцева с руководством Башкортостана и Татарстана поставки топлива были значительно увеличены. «Башнефть» на данный момент поставляет в регион свыше 1 тыс. т топлива. К сотрудничеству также подключились «Татнефть» и «Лукойл».

В правительстве региона добавили, что благодаря постоянному взаимодействию областного штаба с представителями компаний горючим обеспечены все категории потребителей — от крупных предприятий до небольших фермерских хозяйств.

Компании поставляют качественное топливо оптом и в розницу, работая как с крупными потребителями, так и с малыми предприятиями и мелкими фермерами. Ситуация с обеспечением топливом остается на контроле региональных властей.

Яна Вежлева