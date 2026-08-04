В Оренбуржье суд отправил напавшего с ножом на детсад в психиатрическую больницу

Удовлетворено ходатайство следствия о помещении в психиатрическую больницу мужчины, который проник с ножом в детский сад в Оренбургской области. Соответствующее решение принял Бугурусланский районный суд в закрытом заседании. Обвиняемому инкриминируется покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а, в, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ», 5 февраля 2025 года 25-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ворвался с ножом в детсад, взломав входную дверь. Он ранил воспитательницу, которая получила порезы. Дети, находившиеся в учреждении, не пострадали.

По факту происшествия были возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности. Обвиняемый находился в СИЗО, однако накануне по решению суда он направлен в специализированное медицинское учреждение для прохождения стационарной психиатрической экспертизы и лечения. Следствие продолжается.

Яна Вежлева