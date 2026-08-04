В Оренбуржье нефтегазовую компанию подозревают в сокрытии 131 млн рублей налогов

СУ СКР по Оренбургской области возбудило уголовное дело в отношении руководства коммерческой организации из нефтегазовой отрасли. Как сообщает пресс-служба ведомства, компанию подозревают в сокрытии денег от налогового органа в особо крупном размере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в период с марта по апрель 2026 года руководство предприятия, стремясь избежать принудительного взыскания недоимки по налогам и страховым взносам, проводило расчеты с контрагентами через номинальный счет. Таким образом от налогового органа были скрыты средства на сумму более 131 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам ИФНС России по Самарской области при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области, добавили в ведомстве. В настоящее время силовики собирают доказательную базу.

Яна Вежлева