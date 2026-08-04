Пермским перевозчикам подрезали графики

Администрация Перми серьезно изменила расписание городских автобусных маршрутов. Частные автобусные перевозчики отмечают, что в результате изменений объемы работ сократились на разных маршрутах от 4 до 10%. Предприниматели говорят, что это серьезно отразится на рентабельности маршрутов, и опасаются, что не смогут вносить лизинговые платежи за обновленную технику. Кроме того, участники рынка отмечают большой поток жалоб от пассажиров. В администрации Перми подтвердили изменения расписания, но причины не прокомментировали. Мэрия предлагает горожанам проверять расписание перед поездкой.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

С начала этой недели в Перми изменилось расписание работы общественного транспорта. Опрошенные «Ъ-Прикамье» автобусные перевозчики рассказали, что из расписания убрали по несколько графиков почти на каждом маршруте.

Директор ООО «Дизель» Андрей Биневский рассказал, что с 3 августа были сокращены часть рейсов. Это привело к снижению объемов работ от 4 до 10% на разных маршрутах. Как пояснил господин Биневский, изменения обоснованы якобы низким пассажиропотоком. «У меня есть большие сомнения в этом. Напротив, во время перебоев с бензином мы заметили рост количества пассажиров»,— уточнил перевозчик. Он отметил, что сейчас администрация делает замеры пассажиропотока. «Надеюсь, ситуация изменится, потому что идет поток жалоб от пассажиров на увеличение времени ожидания. Такими действиями мы пассажиропоток не увеличим. А перед нами стоит задача сделать так, чтобы как можно больше людей пользовались общественным транспортом»,— отметил директор «Дизеля».

Он также обратил внимание, что объем работ напрямую влияет на экономические показатели марш­рутов. Многие перевозчики крупно вложились в обновление подвижного состава, и имеют серьезные лизинговые обязательства. Изменение объемов работ может негативно сказаться на их платежеспособности.

Перевозчик Александр Антипов тоже рассказал об изменении объемов работ на своих маршрутах. Он отметил, что уменьшение двух-пяти рейсов в день в денежном эквиваленте в месяц — это ощутимо. «Мы заходили в контракты на других условиях. Уже тогда городские марш­руты были нерентабельны, а с ростом налогов и затрат на топливо, а теперь еще и с уменьшением дохода складывается сложная ситуация. Как оплачивать лизинг — непонятно»,— говорит перевозчик.

В ООО «Ярославская транспорт­ная компания-2» сообщили, что на текущий момент объем перевозок в вечерние часы снизился по сравнению с прошлым годом. «Это связано с уменьшением пассажиропотока, в том числе из-за сезонного фактора, соответственно, решение об изменении расписания было ожидаемым. Осенью объем восстановится. План по перевозкам высокий, и мы даже заказали дополнительно новые автобусы особо большого класса, которые уже произвел для нас Ликинский автобусный завод»,— рассказал генеральный директор «ЯТК-2» Гурам Макалатия.

Информацию о сокращении объемов работ подтвердили и другие предприниматели. По словам перевозчиков, сокращение произошло из-за дефицита городского бюджета и желания сэкономить на самой финансовоемкой статье городской казны.

Напомним, в 2024 году были проведены конкурсные процедуры на обслуживание городских маршрутов. В результате удалось существенно обновить пассажирский транс­порт: на улицы Перми вышло более 442 новых автобусов, часть которых — особо большого класса вместимости. Крупнейшими перевозчиками по результатам конкурсных процедур стали МУП «Пермгорэлектротранс» и ООО «Дизель». Также крупным игроком стало аффилированное группе компаний ГАЗ ООО «Ярославская транспортная компания-2».

В мэрии Перми подтвердили, что с 3 августа в расписания многих марш­рутов внесены изменения. Причины изменений в мэрии не прокомментировали. На вопрос о том, как новое расписание отразится на работе пассажирского транспорта, тоже не ответили. «В период выгрузки обновленных данных в цифровые сервисы по техническим причинам часть рейсов отображалась некорректно. На данный момент информация приведена в соответствие с утвержденным графиком»,— уточнили в администрации города. И попросили пассажиров проверять расписание непосредственно перед поездкой в приложении «Пермский транспорт».

Ирина Суханова