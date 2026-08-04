Без тепла в отношениях

ООО «Лысьва-Теплоэнерго», снабжающее теплом лысьвенский промузел, оказалось на грани банкротства. О намерении обратиться в суд с иском о банкротстве компании заявило ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», долг перед которым составляет более 200 млн руб. В компании заявили, что сложная финансовая ситуация возникла из-за снижения потребления со стороны промпредприятий и роста цен на газ. В компании надеются на отсрочку платежей и финансовое оздоровление. Собеседники среди промышленных предприятий и ЖКХ территории считают, что банкротство предприятия не повлияет на их работу — лысьвенские промышленники уже строят собственную котельную.



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ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» сообщило о намерении обратиться в суд с требованием о банкротстве ООО «Лысьва-Теплоэнерго». Информация об этом опубликована в «СПАРК-Интерфакс». В ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» «Ъ-Прикамье» сообщили, что «Лысьва-Теплоэнерго» накопило задолженность за потребленный газ свыше 200 млн руб. «В связи с этим поставщик газа использует все предусмотренные законодательством способы для взыс­кания долга, в том числе возможность обращения в суд для признания должника банкротом»,— сообщили в компании.

Отметим, что еще в середине июля «Лысьва-Тепло­энерго» само обратилось в арбитражный суд Пермского края с иском о самобанкротстве, однако суд оставил дело без движения, так как заявление было подано с нарушениями. В определении суда указано, что компания обосновала свое требование наличием неуплаченной свыше трех месяцев задолженности в размере 156,4 млн руб.

Директор «Лысьва-Теплоэнерго» Алексей Горнов сообщил, что основным кредитором компании является ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». По словам Алексея Горнова, в настоящее время с представителями «Газпрома» ведутся переговоры о финансовом оздоровлении предприятия, в частности, речь может идти о предоставлении ему рассрочки на два года для погашения долга.

ООО «Лысьва-Теплоэнерго» основано 20 февраля 2007 года, зарегистрировано в Лысьве Пермского края. Основная специализация — производство электроэнергии тепловыми электростанциями, а также деятельность по обеспечению их работоспособности. Финансовые показатели некогда крупнейшего энергопоставщика Лысьвы заметно ухудшились в 2025 году. По данным Rusprofile.ru, выручка предприятия упала на 7% и составила 710 млн руб. Чистая прибыль сократилась на 44%, достигнув 5,2 млн руб.

«Лысьва-Теплоэнерго» до 2022 года было крупнейшей теплоснабжающей компанией города, поставлявшей тепло в 70% многоквартирных домов Лысьвы. После захода на территорию ПАО «Т Плюс» предприятие оказалось фактически исключено из городской схемы теплоснабжения. В соответствии с концессионным соглашением с местными властями и правительством Пермского края, крупнейшая теплоснабжающая компания получила в управление муниципальные тепловые сети на 15 лет, а после этого сосредоточилась на обслуживании промышленных предприятий, расположенных на площадке бывшего АК «ЛМЗ» («ММК-Лысьвенский металлургический завод», производства группы «ЛИНРОГ» (в частности, Лысьвенский завод эмалированной посуды и Лысьвенский завод бытовой техники), «Уралэнергосервис», «Спецсплав-М», «СпецАвтоПрицеп» и другие).

Алексей Горнов рассказал „Ъ-Прикамье“, что за последний год объем потребления ими пара и электричества сократился на 40%. Ситуацию усугубил рост цен на газ на 25% с 2025 года, в то время как стоимость электричества увеличилась только на 15% за этот же период. Кроме того, на финансовом положении предприятия сказываются обязательства по дорогостоящему обслуживанию оборудования плотины Лысьвенского пруда.

Как заявил источник в отрасли ЖКХ, банкротство теплоснабжающей организации не станет проблемой для лысьвенских промышленников. «Если вспомнить опыт „Т Плюс“ по оперативному строительству блочно-модульных котельных для жилого сектора в Лысьве, то ничего не мешает им построить аналогичные источники тепла в промзоне и подключить к ним часть предприятий города. Можно также допустить мысль, что через процедуру банкротства сейчас проходит юридическое лицо, на котором наибольшее количество долгов, а большая часть имущественного комплекса ТЭЦ останется на другом юрлице. В таком случае при банкротстве „Лысьва-Теплоэнерго“ генерация тепла на ТЭЦ не прекратится, даже если компания перейдет к новому собственнику».

Собеседники, близкие к владельцам промплощадки бывшей АК «ЛМЗ», отметили, что в случае исключения «Лысьва-Теплоэнерго» из схемы их теплоснабжения у заводов будет время для перехода на другие источники теплоснабжения. В частности, одно из предприятий, расположенных на площадке, уже возводит собственную котельную. На «ММК-Лысьвенский металлургический завод» от комментариев отказались.

Андрей Кудрин