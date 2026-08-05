Управляющий пермского бизнесмена за 1,5 года нашел у него только долю в компании

Финансовый управляющий экс-владельца холдинга Custom Capital Сергея Бровцева опубликовал положения о порядке и сроках продажи выявленного имущества должника. Согласно материалам «Федресурса», предлагается продать долю господина Бровцева в пермском ООО «Капитал-Эстейт» в размере 86,76% номинальной стоимостью 257,5 тыс. руб. Общество не ведет деятельность с 2015 года — размер отрицательных активов компании на этот период составляет минус 55 млн руб. Компания занималась строительством жилых зданий. Управляющий предлагает выставить долю бизнесмена-банкрота с начальной стоимостью 8,7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Бровцев

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Сергей Бровцев

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Это первое имущество банкрота, выявленное управляющим за 1,5 года процедуры банкротства.

Напомним, суд признал господина Бровцева несостоятельным в январе 2025 года. Заявление о банкротстве бизнесмена было подано им самим. Задолженность Сергея Бровцева составляет 4,2 млн руб. Как указано в материалах дела, должник в настоящее время не трудоустроен.

Холдинг Custom Capital был образован в 2012 году после раздела бизнеса группы «Витус». Часть активов перешла к бывшим совладельцам «Витуса» Сергею Бровцеву и Тимуру Гатауллину, которые учредили Custom Capital. Двумя ключевыми направлениями группы были заявлены инвестиции и девелопмент. Они развивались под разными брендами: Custom Capital (ООО «Кастом Кэпитал Групп») занималось продвижением на финансовых рынках, за собственные проекты группы в недвижимости отвечала компания «Бриг-Девелопмент». Группа участвовала также в ряде венчурных проектов, среди которых была генетическая лаборатория «Мой ген». В марте 2019 года компании группы были признаны банкротами по заявлению АКБ «Фора-Банк» из-за долга в размере 140 млн руб.