Плита не легла

Производителям строительных материалов приходится адаптироваться к замедлению на рынке девелопмента. Объёмы производства по основных видам материалов в регионе снижаются. Однако по некоторым видам продукции выпуск продукции превысил прошлогодний показатель. Эксперты видят потенциал к росту у предприятий, которые смогли заместить ушедшие зарубежные бренды либо расширить рынок сбыта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным Самарастата, в регионе снижается выпуск продукции из категории «прочая неметаллическая минеральная продукция», к которой относятся базовые строительные материалы. Это следует из доклада о социально-экономическом положении Самарской области за январь–май 2026 года. Согласно документу, максимальное снижение наблюдается по изделиям из гипса — 62,7% к аналогичному периоду 2025 года, напольной керамической плитке — 68,8%, сантехническим изделиям — 72,6%. Более чем на четверть сократился выпуск строительных блоков- железобетонных изделий.

Также спад зафиксирован в производстве пластмассовых изделий для строительства: оконных блоков (64,9%), линолеума (81,9%) и труб (87,9%).

Увеличить объёмы выпуска смогли производители лишь нескольких видов строительной продукции. Так, улучшились показатели по выпуску керамического кирпича (113,4%), гипса (110,7%). В документах указывается что в два раза увеличился выпуск минеральных теплоизоляционных материалов. На 18,3% больше продукции по сравнению с пятью месяцами 2025 года произвели в регионе асфальтобетонных смесей. Эти материалы преимущественно применяются в государственных подрядах по строительству и ремонту дорог.

В министерстве строительства Самарской области изданию уточнили, что на снижение производства повлияли ключевая ставка, санкционное давление, в том числе затруднённая логистика, более длительные сроки поставок. Также в числе факторов ведомство называет импорт санитарно-строительной продукции из Китая, Индии, Казахстана, имеющей более низкую себестоимость продукции.

Старший преподаватель «Высшей школы управления» Финансового университета при правительстве РФ Александр Кудряшов говорит, что динамика региона в промышленности стройматериалов совпадает с федеральной. «По данным Росстата производство стройматериалов в начале 2026 года снизилось по большинству из основных видов продукции, а рынок железобетонных изделий в первом квартале потерял около 11%. Спрос на бетон, известь, сборный железобетон и сантехнику прямо зависит от объёмов строительства, поэтому их выпуск в Самарской области начнёт восстанавливаться при снижении ключевой ставки, оживлении ипотеки и возобновлении новых строек. Сокращение выпуска керамической плитки в регионе повторяет общероссийскую динамику, где потребление плитки за 2025 год снизилось примерно на 10%», — приводит данные эксперт.

Вкладываются на перспективу

Региональные предприятия не отказываются от модернизации мощностей.

В АО «Таркетт» в прошлом году обновили производственную линию жёсткого модульного напольного покрытия. Информацию об этом приводят в министерстве промышленности и торговли Самарской области.

Французская компания Тarkett владеет заводом по производству напольных покрытий в Отрадном. По данным сайта компании, региональное предприятие является «крупнейшим производителем ПВХ-покрытий и одним из самых современных в мире». Его максимальная производительность достигает 114 миллионов кв. м в год.

В 2025 году на отрадненском заводе сообщали о запуске продукции, ранее не производящейся в стране. Компания начала выпускать спортивные покрытия и токопроводящий линолеум. Это позволит предприятию поставлять продукцию для медицинских учреждений и спортивных объектов.

Пока же по стране и по Самарской области производство полимерных напольных покрытий снижается. Так, по России с января по май 2026 года произвели 18,9 млн кв. м. таких материалов, что составляет 75% к объёму за тот же период 2025 года.

ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» в этом году намеревалось завершить модернизацию и расширение производства гипсовых вяжущих, смесей на их основе. Вложения предприятия в проект, анонсированный в 2024 году, должны составить 600,895 млн руб. По соглашения с правительством области о реализации «масштабного инвестиционного проекта» комбинату без торгов предоставили земельные участки более 8 тыс. кв. м.

Между тем, производство гипсовых изделий в РФ снижается с 2025 года. Тогда показатель уменьшился на 15,9%, а с января 2026 года темпы спада ускорились.

Собирался расширять производство ещё один региональный производитель сухих строительных смесей — компания «Кнауф». Предприятие намеревалось завершить монтаж новой линии производства, на которой будет выпускаться шпаклевочная смесь. Инвестиции в запуск лини должны были составить более 200 млн руб.

В 2024 году немецкий холдинг Knauf сообщил, что намерен выйти из бизнеса на территории страны. Компания владела 20 заводами, в том числе — в Самарской области. Однако в конце 2025 года стало известно, что сделка по продаже активов российскому менеджменту компании не состоялась.

В департаменте информполитики областного правительства сообщили, что два инвестпроекта реализуются в ООО «Самарский стройфарфор». По данным ведомства, в 2027 году компания должна завершить модернизацию производства керамогранитной плитки и керамических санитарно-строительных изделий на новых мощностях в рамках импортозамещения.

По словам генерального директора девелоперской компании «Власта Инвест», Людмилы Любимовой, производители стройматериалов сознательно сокращают выпуск продукции. «Работать на перспективу участникам рынка при нынешних ценах на электричество и логистику нецелесообразно. При этом цены на рынке стройматериалов не падают. Ситуацию усугубляет повышенный НДС и дефицит цемента», — утверждает предпринимательница.

По мнению Александра Кудряшова из Финансового университета при правительстве РФ, импортозамещающий рост у производителей сухих смесей, замещающих ушедшие зарубежные бренды, сохраняется. «Гипс, изделия из гипса и минеральная теплоизоляция выигрывают от перехода к энергоэффективному и малоэтажному строительству и от спроса на отделку», — полагает эксперт. Также он видит потенциал роста в тех категориях стройматериалов, где регион уже показывает прибавку и обладает сырьевой и производственной базой.