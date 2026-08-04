План на доверии

Макроэкономические условия меняют правила строительного рынка. Растущая себестоимость и более острожный спрос заставляют застройщиков пересматривать стратегию. Востребованными останутся объекты с чётким позиционированием на целевую аудиторию.



План по вводу жилья в Самарской области на 2026 год составляет 1,69 млн кв. м., что немного выше результатов по вводу за 2025 год. Тогда в области сдали 1,669 млн кв. м.

Между тем, на рынок жилищного строительства продолжают влиять макроэкономические факторы. Несмотря на тренд к смягчению денежно-кредитной политики, ключевая ставка остаётся высокой. Это сказывается на проектном финансировании строительных проектов и привлечении средств дольщиков. Значительная доля сделок по покупке квартир совершалась за счёт ипотечных кредитов. Рыночная ставка по жилищным займам в последние годы оставалась высокой, что привело к сокращению спроса на жилье.

Уже сегодня число строительных проектов в регионе снизилось по сравнению с прошлым годом. Так, по данным «Единой информационной системы жилищного строительства» («наш.дом.рф»), в регионе на июль 2026 года возводилось 143 многоквартирных домов общей площадью 1,647 млн кв. м, количество действующих разрешений на строительство равнялось 98. Год назад в области возводилось 170 многоквартирных домов площадью 1,834 млн кв.м, действовало тогда 105 разрешений на строительство.

Впрочем, в начале 2026 года число стартовавших строительных проектов в области почти не сократилось. Так, с января по май 2026 года разрешения на строительство предоставили по 10 многоквартирным домам общей площадью 212,649 тыс. кв. м. Год назад за пять месяцев документацию для начала строительства действовала для 9 объектов площадью 225,148 тыс. кв. м.

Более очевидна в регионе тенденция по снижению продаж в новостройках. За пять месяцев было заключено 45 439 договоров долевого участия. Год назад таких договоров было почти на 10 тысяч больше, а именно 55 226. Одновременно с этим сумма привлечённых застройщиками средств от продаж практически не изменилась: от 352,523 млрд руб. в 2025 году до 338,933 млрд за январь–май 2026 года. Это связано с удорожанием квартир в новостройках.

Меняется и ликвидность объектов. Рост платёжеспособного спроса замедляется, что заставляет потребителей более осторожно подходить к покупке. По оценке экспертов компании «Яков и партнёры», востребованными останутся объекты с высокой степенью готовности, что уменьшает риск недостроя. Важным фактором становится репутация бренда девелопера, подтверждённая завершёнными проектами, говорится в исследовании рынка девелопмента от «Яков и партнёры».

Как прокомментировали Rewiew в областном правительстве, за шесть месяцев нынешнего года было введено 799,4 тыс. кв.м жилья, что составляет 47,3% годового показателя. Из них 206,2 тыс. кв. м. приходилось на многоквартирные дома, 593, тыс. — на объекты ИЖС. «Сложившиеся темпы ввода и сформированный объем строительства позволяют рассчитывать на выполнение установленного плана по итогам 2026 года», — говорится в ответе департаменте информполитики администрации губернатора области.

По мнению экспертов, сокращение строек в области скажется на итоговых показателях по вводу жилья, но проявится это к 2027 году.

Председатель совета директоров корпорации недвижимости «АСТОРИУС» Екатерина Авдеева отмечает, что сокращение числа выданных разрешений на строительство — серьёзный сигнал, который не означает провала плана. «Региональный план по вводу 1,69 млн кв. м в 2026 году выполним, но за счёт ранее заложенных проектов и ИЖС, а не новых запусков. В среднесрочной перспективе снижение количества новых разрешений скажется на вводе: по оценке ЕРЗ.РФ, ввод МКД по России в 2026 году упадёт с 46 до 41 млн кв. м. ИЖС останется основным драйвером ввода жилья в регионе», — прогнозирует Екатерина Авдеева.

По мнению профессора Финансового Университета при Правительстве РФ, д. э. н. Сергея Толкачева, сокращение объёмов ипотечного кредитования приведёт к изменению структуры спроса. «Снижается спрос на дорогие сегменты жилья. Спрос будет сохраняться на жилье эконом-класса и комфорт-класса. Эти сегменты более доступны для широкой аудитории. Вторичный рынок может стать более привлекательным для покупателей, предпочитающих не ждать окончания строительства. Застройщики, видя падение спроса и сложности с финансированием, будут вынуждены замораживать или отменять новые проекты», — комментирует эксперт.