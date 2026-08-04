«Новой нормой стала гетерогенная ИТ-инфраструктура»

В Черноземье работают около 60 вузов и их филиалов. При обновлении цифровой инфраструктуры учебным заведениям приходится обеспечивать совместимость отечественных и зарубежных продуктов. О том, как организован переход на российское программное обеспечение в Тамбовском государственном университете (ТГУ) им. Г. Р. Державина, «Ъ-Черноземье» рассказал работающий с ТГУ директор управления операционных систем «Группы Астра» Михаил Геллерман.

Фото: из личного архива Михаила Геллермана

— Проекты цифровой трансформации в вузах отличаются масштабом и сложностью, поскольку речь идет о разветвленной инфраструктуре, которая должна работать непрерывно. Воронежский государственный технический университет (ВГТУ) уже использует продукты «Группы Астра», также компания заключила соглашение о сотрудничестве с Курской областью.

Отдельный пример — проект в Державинском университете. На момент его начала в вузе использовались 12 физических серверов, более 100 виртуальных машин — изолированных программных сред, имитирующих работу отдельных компьютеров,— около 40 компьютерных классов и свыше 1,5 тыс. рабочих мест. Ключевым фактором при выборе платформы для университета стало наличие совместимых отечественных решений, позволяющих централизованно управлять инфраструктурой и получать техническую поддержку у одного поставщика.

Основная цель проекта — поэтапный перевод университета на отечественное ПО для снижения зависимости от зарубежных решений и повышения уровня защищенности информационной инфраструктуры. Переход начался в 2023 году и должен завершиться в 2027-м.

Сегодня новой нормой для многих российских организаций стала гетерогенная, то есть смешанная, ИТ-инфраструктура. Часть сервисов в ней уже переведена на отечественное ПО, а часть продолжает работать на зарубежных решениях. Основные сложности связаны с совместимостью различных компонентов и необходимостью привлекать больше технических специалистов, чем при управлении единой технологической средой.

Одна из наиболее сложных задач для вузов — сохранение совместимости российских и иностранных продуктов после выхода обновлений. По мере перевода сервисов на отечественное ПО объем работы по поддержке параллельных инфраструктур сокращается. Полностью отказаться от нее можно после завершения перехода.

Использование выбранной сертифицированной операционной системы, по оценке участников проекта, позволило отказаться от части дополнительных средств защиты на рабочих местах. Это сократило нагрузку на оборудование и упростило администрирование.

Отдельной задачей при реализации подобных проектов остается адаптация пользователей. Первоначальные опасения сотрудников, как правило, связаны с изменением привычной рабочей среды. По мере освоения новой системы они снижаются, поскольку логика выполнения основных операций остается прежней.

Подводя промежуточные итоги, специалисты ТГУ отмечают изменения уже на этом этапе: управление инфраструктурой стало более централизованным, а процессы обеспечения безопасности — более прозрачными.

Подготовила Анна Швечикова