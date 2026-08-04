Мужская сборная РФ не выступит на ЧМ по волейболу в Польше

Мужская сборная России по волейболу не примет участия в чемпионате мира 2027 года, который пройдет в Польше с 10 по 26 сентября. Такое решение приняла Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) из «соображений безопасности» для российских спортсменов, сообщил президент ВФВ Станислав Шевченко.

Президент федерации отметил, что на турнире будет «критически мало спорта и очень много политики». Отсутствие гарантий безопасности стало главным аргументом отказа.

В то же время участие женской сборной России в чемпионате мира 2027 года, который впервые пройдет в Северной Америке на территории США и Канады, остается предметом переговоров. ВФВ совместно с Международной федерацией волейбола (FIVB) продолжает работу по обеспечению условий для выступления российской женской команды. Станислав Шевченко выразил надежду на справедливое решение, которое укрепит волейбольное сообщество.