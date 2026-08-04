Мужская сборная РФ не выступит на ЧМ по волейболу в Польше
Мужская сборная России по волейболу не примет участия в чемпионате мира 2027 года, который пройдет в Польше с 10 по 26 сентября. Такое решение приняла Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) из «соображений безопасности» для российских спортсменов, сообщил президент ВФВ Станислав Шевченко.
Президент федерации отметил, что на турнире будет «критически мало спорта и очень много политики». Отсутствие гарантий безопасности стало главным аргументом отказа.
В то же время участие женской сборной России в чемпионате мира 2027 года, который впервые пройдет в Северной Америке на территории США и Канады, остается предметом переговоров. ВФВ совместно с Международной федерацией волейбола (FIVB) продолжает работу по обеспечению условий для выступления российской женской команды. Станислав Шевченко выразил надежду на справедливое решение, которое укрепит волейбольное сообщество.
В июле 2026 года Международная федерация волейбола (FIVB) допустила российских спортсменов к участию в международных турнирах под своей эгидой, сняв ограничения, действовавшие с марта 2022 года. Это решение последовало за отменой Международным олимпийским комитетом (МОК) рекомендаций, ограничивавших участие россиян. FIVB также заявила, что национальные сборные России будут восстановлены в мировом рейтинге с сохранением очков, которые они имели на момент «заморозки».
Благодаря восстановленному рейтингу мужская и женская сборные России смогут принять участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года. При этом вопрос об использовании российской символики (флага, гимна) должен быть решен позднее FIVB и Европейской конфедерацией волейбола (CEV) по согласованию с международными спортивными организациями. Полноценное возвращение на международные соревнования ожидается в 2027 году.
В декабре 2025 года FIVB допустила юниорские сборные России и Белоруссии к соревнованиям с национальной символикой, а в марте 2026 года Европейская конфедерация волейбола (CEV) также разрешила молодежным командам из России участвовать в турнирах под своей эгидой с национальной символикой.