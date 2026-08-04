В Финляндии одобрили проект первого в мире хранилища ядерных отходов

Финский центр радиационной и ядерной безопасности (STUK) выдал разрешение на эксплуатацию подземного хранилища отработанного ядерного топлива Onkalo. Объект расположен рядом с АЭС «Олкилуото» в западной Финляндии, примерно в 240 км от Хельсинки.

Этот проект стал первым в мире геологическим хранилищем, рассчитанным на изоляцию радиоактивных материалов на срок порядка 100 тыс. лет. Хранилище выкопано в стабильных гранитных породах на глубине свыше 400 м. Окончательное разрешение на начало работы хранилища должно выдать министерство труда и экономического развития Финляндии.

С 1 июля через Финляндию разрешен транзит ядерного оружия. До этого, с 1987 года, в стране действовал закон о ядерной энергетике. Он запрещал импорт, производство, хранение и детонацию ядерных взрывчатых веществ на финской территории.