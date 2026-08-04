Самарская область выплатила 14,45 млн рублей по купону гособлигаций

Самарская область выполнила свои обязательства по выплате купонного дохода по государственным облигациям 2020 года в объеме 14,45 млн руб. Об этом сообщает министерство финансов Самарской области.

Как уточняют в ведомстве, размер выплаты на одну облигацию составил 2,89 руб. Во вторник, 4 августа, были погашены оставшиеся 20% номинальной стоимости облигаций в объеме 1 млрд руб.

«Размещение облигаций состоялось 11 августа 2020 года на ПАО Московская биржа. В соответствии с решением об эмиссии номинальный объем выпуска составляет 5 млрд рублей, срок обращения бумаг — 6 лет, купон — квартальный», сообщают в министерстве.

Руфия Кутляева