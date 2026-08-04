ХК «Челны» приостановил участие в чемпионате ВХЛ

Хоккейный клуб «Челны» не будет участвовать в сезоне 2026/2027 Всероссийской хоккейной лиги. Об этом сообщил президент клуба Фарид Салахов на встрече с командой в Ледовом дворце.

По его словам, решение связано с невозможностью обеспечить стабильное финансирование клуба. Для участия в лиге необходимо порядка 250 млн руб. Господин Салахов подчеркнул, что рассматривались все возможные варианты сохранения команды в соревнованиях, однако найти решение не удалось.

Президент клуба уточнил, что речь идет именно о приостановке участия в новом сезоне, а не о прекращении истории клуба и спортивной школы. По его словам, уже ведется работа по поиску новых инвесторов для возобновления деятельности команды.

Анар Зейналов