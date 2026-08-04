При тушении пожара на улице Гвардейской в Уфе спасли 16 человек

Пожарные спасли 16 человек, в том числе троих детей, во время тушения пожара в многоэтажном доме на Гвардейской улице в Уфе. Еще 70 человек самостоятельно эвакуировались из здания.

Пожар локализован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

В тушении были задействованы 26 человек и восемь единиц техники. Продолжается проливка конструкций, отмечается в сообщении.

Прокуратура Калининского района Уфы организовала проверку в связи с пожаром.

Майя Иванова