Вузы Татарстана получат гранты на 80 млн рублей на подготовку кадров для нефтегазохимии

Кабмин Татарстана планирует выделить вузам республики гранты на возмещение затрат при развитии программ подготовки специалистов в сфере химических технологий и новых материалов. Размер гранта составит 80 млн руб. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Получить субсидию смогут вузы, который реализуют программы по направлениям «Химическая технология», «Технологические машины и оборудование», «Информатика и вычислительная техника», «Электроэнергетика и электротехника» и «Управление в технических системах». Одним из условий станет наличие на территории вуза учебного и научного центра предприятия нефтегазохимической отрасли площадью не менее 3,5 тыс. кв. м, а также работа организации в Татарстане не менее трех лет с учредителем в лице Минобрнауки России.

Средства гранта пойдут на покупку оборудования, программного обеспечения, основных средств, а также оплату работ и услуг, связанных с подготовкой специалистов. По итогам программы вузы должны разработать или обновить не менее пяти образовательных программ, их реализация начнется с 1 сентября 2027 года. Также предусмотрено обновление материально-технической базы на площади не менее 2 тыс. кв. м.

Анар Зейналов