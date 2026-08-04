Площадку под Усьвинскими столбами подтопило из-за паводка

Из-за подъема воды на Усьве подтопило несколько объектов природного парка «Пермский». В зоне подтопления оказались экотропа, туристические стоянки и смотровая площадка «Альфа» под Усьвинскими столбами. Об этом сообщает Дирекция ООПТ Пермского края.

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Начало подъема воды на Усьве было зафиксировано 2 августа. В дирекции туристам рекомендовали отказаться от сплавов по Усьвинскому участку до стабилизации ситуации и приведения экотропы в нормативное состояние.