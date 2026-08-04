На строительство дороги в уфимской деревне направят до 83 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы на конкурсе 25 августа выберет подрядчика для строительства бульвара Вдохновения в деревне Елкибаево. Как сообщается на сайте госзакупок, начальная цена контракта — 83,1 млн руб., из них 80,6 млн руб. выделит бюджет Башкирии, 2,5 млн руб. — городской бюджет.

Длина бульвара Вдохновения — 800 м. Подрядчик должен до декабря этого года восстановить трассу и подготовить территорию, а до ноября 2027 года уложить асфальт, установить фонари, дорожные знаки и так далее.

Подрядчик должен дать восьмилетнюю гарантию на земляное полотно, пятилетнюю — на нижний и шестилетнюю — на верхние слои покрытия, десятилетнюю — на дорожные знаки.

Контракт на первый этап работ — улицу Домостроителей — мэрия заключила в июле 2025 года с омским ООО «Арт Ремстрой» за 354,7 млн руб. при начальной цене 403,07 млн руб.

Майя Иванова