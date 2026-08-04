Курский спиртзавод судится с калужским производителем алкоголя с выручкой 5 млрд

Арбитражный суд Курской области принял к производству иск местного ОАО «Спиртзавод "Бекетовский"» к калужскому ООО «КЛВЗ "Кристалл"» о взыскании 65,3 млн руб. задолженности по договору поставки, заключенному в августе 2021 года. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В частности, в требования истца включены 63,4 млн руб. основного долга, а также 1,9 млн руб. неустойки за апрель и май 2026-го. Судебное заседание по делу назначено на 24 августа.

По данным Rupsrofile, ОАО «Спиртзавод "Бекетовский"» зарегистрировано в 2005 году в Горшеченском районе Курской области для производства пищевого спирта. Уставный капитал составляет 13,6 млн руб. Генеральный директор — Сергей Ивашкин. Единственный учредитель — московское ООО «Русагроресурс» Адлана Чамаева, ведущее деятельность по складированию и хранению. Выручка спиртзавода в 2025 году составила 626 млн, чистая прибыль — 23 млн руб.

ООО «КЛВЗ "Кристалл"» основано в октябре 2016 года в Обнинске Калужской области. Компания специализируется на производстве дистиллированных питьевых алкогольных напитков (водки, виски, бренди, джина, ликеров и прочего). Уставный капитал составляет 829 млн руб. Генеральный директор — Артем Чубукин. 99,9% долей принадлежат московскому ПАО «Алкогольная группа "Кристалл"», основным акционером которого является Павел Победкин. Он же владеет оставшимися 0,1% уставного капитала «КЛВЗ "Кристалл"». По итогам 2025-го выручка компании достигла 4,8 млрд руб., чистая прибыль составила 67 млн руб. Предприятие является лидером России по выручке за прошлый год.

В 2022 году спиртзавод «Бекетовский»смог через суд восстановить лицензию на производство, хранение и поставку этилового спирта. Разрешение было аннулировано Росалкогольрегулированием в марте того же года в связи с несоблюдением предприятием требования о минимально допустимом уровне загрузки производственных мощностей — не менее 70%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Надзор забыл о бражной колонне».

Кабира Гасанова