В Россошанском районе провели мониторинг ремонта местного театра «РАМС»

Район посетил депутат Госдумы от Воронежской области, член фракции «Единой России» Александр Сидякин

Фото: «Единая Россия»

Александр Сидякин вместе с активистами парти и «Молодой Гвардии Единой России», а также общественниками посетил театр, который капитально ремонтируют по партпроекту «Культура малой Родины» и в рамках народной программы, которая была принята в 2021 году.

Россошанский драматический театр «РАМС» работает с конца 60-х годов. Сейчас здесь идет масштабный ремонт, который проходит в два этапа и должен завершиться к сентябрю следующего года. В здании обновляют кровлю, фасад, входные группы, зрительный зал, хореографический зал, костюмерные и гримерные комнаты, а также инженерные системы.

Работы ведутся по направлению поддержки региональных культурных центров и сохранению театров. Как отметил парламентарий, Госдума поддерживает региональные дома культуры и театры через федеральный бюджет, проекты и субсидии.

С 2017 года театр участвует в программе «Театры малых городов». Постановки «РАМСа» популярны не только в районе, но и в соседних регионах. В планах на следующий год — гастроли в Луганской Народной Республике.