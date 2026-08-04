Мэрия Уфы утвердила выплаты пострадавшим от атак ракет и БПЛА

Мэрия Уфы утвердила порядок выплат пострадавшим из-за ракетных ударов, атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и падения их обломков. Документ утвердил исполняющий обязанности главы администрации Рустам Шарипов.

Минимальный размер материальной помощи потерпевшим составит около 15,8 тыс. руб. на человека. Эта сумма будет выплачиваться за «нарушение условий жизнедеятельности». В случае частичной утраты имущества первой необходимости уфимцы получат по 78,4 тыс. руб., а если непригодным оказалось все такое имущество — по 156,8 тыс. руб.

Ущерб автомобилям будет оценивать экспертиза. Для его возмещения мэрия готова выделить до 150 тыс. руб. при частичном повреждении машины и до 300 тыс. руб. — при полной ее утрате.

Из бюджета Уфы будут платить 313,5 тыс. руб. в случае легкого вреда здоровью граждан, 627 тыс. руб. — в случае тяжкого вреда или травм средней тяжести.

За гибель уфимца членам его семьи положено 1,57 млн руб. Сумма будет распределяться в равных долях между супругом или супругой, детьми, родителями и иждивенцами.

Право на единовременную материальную помощь имеют граждане России, иностранцы, лица без гражданства, проживающие в Уфе и признанные потерпевшими в рамках уголовных дел о теракте. Для подтверждения проживания в городе уфимцы должны предоставить сведения о регистрации по месту жительства и пребывания, договоры аренды или найма жилого помещения.

Действие положения распространяется на инциденты с 1 апреля 2026 года. Как сообщал «Ъ-Уфа», 2 апреля БПЛА попал в жилой дом в историческом центре города.

Идэль Гумеров