Башкирия находится на 14-м месте в России по качеству дорог

По итогам прошлого года Башкирия поднялась на 14-е место в общероссийском рейтинге качества автомобильных дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

По информации министерства, около 70% трасс регионального, межмуниципального и местного значения соответствуют нормативным требованиям.

В этом году планируется привести в порядок 750 км дорожного полотна. В том числе — сдать улицу Пугачева, которая будет расширена до четырех полос, и завершить ремонт улицы Галле в Уфе, отметила министр транспорта республики Любовь Минакова.

Майя Иванова