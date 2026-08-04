УФССП по Башкирии может возглавить глава ведомства из Кировской области

Как стало известно «Ъ-Уфа» от информированных источников, новым руководителем управления Федеральной службы судебных приставов по Башкирии может стать подполковник внутренней службы Дмитрий Бровченко, который возглавляет аналогичное управление в Кировской области.

Ильнур Махмутов, который руководил республиканским УФССП с января 2023 года, как сообщает BFM Уфа, в ближайшее время возглавит управление ФССП в другом регионе.

Дмитрий Бровченко с 2001 года работал на различных должностях в УФССП по Башкирии, а в 2014 году был назначен заместителем руководителя управления.

25 декабря 2019 года получил должность главного судебного пристава Кировской области.

Олег Вахитов